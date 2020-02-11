В НХЛ прервали матч между «Анахаймом» и «Сент-Луисом» из-за потери сознания хоккеистом

11:23 | 12.02.2020

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Сент-Луисом» был прерван в первом периоде при счете 1:1 из-за чрезвычайной ситуации.



Игра была остановлена из-за оказания экстренной медицинской помощи хоккеисту «блюзменов» Джей Боумистеру, который упал, находясь на скамейке запасных, передает gazeta.ru. Команды приняли решение не продолжать встречу. По последней информации, хоккеисту была оказана своевременная медицинская помощь, он пришел в сознание и был доставлен в больницу.



Как сообщил генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг, Боумистер перенес сердечный приступ.

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