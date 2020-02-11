Министерство обороны США раскрыло данные об усилении активности ВМФ России

11:18 | 12.02.2020

Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая. Документ был опубликован в рамках подготовки военного бюджета США, сообщает The Drive.



По мнению высокопоставленного офицера ВМС США, «вылазки» российских подводных лодок превратились в такую серьезную проблему, что уже нельзя называть Восточное побережье США «неоспоримым» и рассматривать его как гарантированно «безопасную гавань» на случай кризиса, передает RT текст статьи.



Отмечается, что эта карта попала в раздел, посвященный новым и зарождающимся угрозам безопасности, в первую очередь угрозам, исходящим от таких «соперников по противостоянию крупных держав», как Россия и Китай.

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