Россия и мир
11:18 | 12.02.2020
Министерство обороны США раскрыло данные об усилении активности ВМФ России
По мнению высокопоставленного офицера ВМС США, «вылазки» российских подводных лодок превратились в такую серьезную проблему, что уже нельзя называть Восточное побережье США «неоспоримым» и рассматривать его как гарантированно «безопасную гавань» на случай кризиса, передает RT текст статьи.
Отмечается, что эта карта попала в раздел, посвященный новым и зарождающимся угрозам безопасности, в первую очередь угрозам, исходящим от таких «соперников по противостоянию крупных держав», как Россия и Китай.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
11:48 | 12.02.2020
Следователи СКР разыскивают пропавшего по дороге в Екатеринбург мужчину
11:46 | 12.02.2020
В этом году резидентам «Технопарка Пермь» прогнозируют увеличение выручки до 1,1 млрд рублей
11:24 | 12.02.2020
В Екатеринбурге готовят салют к 23 февраля
10:58 | 12.02.2020
В Нижнем Тагиле трамваи № 3 станут ходить чаще
10:34 | 12.02.2020
В Екатеринбурге родители сдадут ЕГЭ по истории
10:17 | 12.02.2020
Металлург из Верхней Пышмы стал одним из лучших российских фридайверов
10:09 | 12.02.2020
Во всём Пионерском посёлке Екатеринбурга отключили электричество
09:51 | 12.02.2020
У жителя Первоуральска судебные приставы арестовали грузовик
09:03 | 12.02.2020
Свердловский «Автомобилист» потерпел поражение в матче с «Барысом» в Екатеринбурге
22:53 | 11.02.2020
Водитель «Газели» в Екатеринбурге сбил подростка на пешеходном переходе
21:52 | 11.02.2020
Екатеринбургские поклонники группы Scorpions подали в суд на организатора концерта
20:15 | 11.02.2020
Екатеринбургская епархия отметила свое 135-летие
19:54 | 11.02.2020
ГУ МВД по Свердловской области рассказали о поддельных купюрах
19:52 | 11.02.2020
В Екатеринбурге суд вынес приговор экс-координатору «Открытой России»
19:30 | 11.02.2020
Свердловчанину назначили 9 лет колонии за убийство своего знакомого
19:21 | 11.02.2020
В Чайковском готовят легендарный танк Т-34-85 к участию в юбилейном параде Победы в Перми
19:14 | 11.02.2020
В Перми продолжается обсуждение организации пассажироперевозок
19:04 | 11.02.2020
Генеральный план Перми будет актуализирован
18:58 | 11.02.2020
Карантин объявили в 12 территориях Пермского края
18:46 | 11.02.2020
В Перми дисквалифицированы два руководителя управляющих компаний
18:33 | 11.02.2020
В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Грани искусства Евгения Родыгина»
18:19 | 11.02.2020
Екатеринбург встал в многокилометровых пробках
18:03 | 11.02.2020
Свердловский Роспотребнадзор подвел итоги работы горячей линии по вопросам о каршеринге и такси
17:49 | 11.02.2020
В столице Урала продают здание бывшего детсада
17:33 | 11.02.2020
На Урале суд вынес вердикт по резонансному уголовному делу в отношении детского врача-хирурга из Алапаевска
17:32 | 11.02.2020
Счетная палата РФ проверит, как используется «Екатеринбург-Арена»
17:03 | 11.02.2020
У «Екатеринбург Арены» столкнулись две маршрутки, троллейбус и иномарка
16:46 | 11.02.2020
В Краснотурьинске директором детского сада стал бывший надзиратель женской колонии
16:46 | 11.02.2020
Пермские спортсмены победили в двух из четырех дисциплинах на чемпионате ПФО по ушу
16:29 | 11.02.2020
В уральской столице выпустили конверты с портретом летчика-героя
16:06 | 11.02.2020
В Нижнем Тагиле фура врезалась в трамвай с пассажирами
15:42 | 11.02.2020
В Екатеринбурге осудят 17-летнего цыгана, сбившего молодую девушку