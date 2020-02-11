В Верховной Раде предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

11:02 | 12.02.2020

Украина может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой». При этом политик назвал данное предложение своей личной позицией.



Арахамия заявил, что Украина должна помочь полуострову решить проблемы с водой, после чего установить контроль над границей. По его словам, такой поступок даст преимущество украинской стороне в переговорах по Донбассу. «Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины», — заявил политик, передает lenta.ru.



Как отмечает news.ru, поводом послужили слова главы госкомитета по водному хозяйству Крыма Игоря Вайля, который заявил, что питьевой воды для Симферополя при отсутствии осадков осталось максимум на три месяца.

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