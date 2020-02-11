В Забайкалье выписали из больницы китайца, у которого ранее диагностировали коронавирус

10:53 | 12.02.2020

В Забайкальском крае гражданин Китая Ван Юньбинь, у которого ранее диагностировали новый коронавирус, выписан из краевой клинической инфекционной больницы после необходимого лечения, передает «Интерфакс». Жена и дочь выписанного мужчины пробудут в медицинском учреждении до 14 февраля как контактирующие с ним лица, сам он намерен остаться в Чите.



Как отмечает РБК, 11 февраля из больницы в Тюмени также выписали заболевшую коронавирусом студентку из Китая. Результаты анализов контактирующих с ней людей оказались отрицательными.



По состоянию на 12 января число заболевших COVID-19 превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.

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