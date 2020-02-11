США готовы к серьезному обсуждению вопроса о сокращении ядерных запасов с Россией и Китаем

10:48 | 12.02.2020

США рассчитывают на серьезное обсуждение вопроса о сокращении ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил помощник президента Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.



Он напомнил, что американская сторона вышла из «неэффективного» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Также, по его словам, президент США инвестировал в министерство обороны. Все это, по мнению помощника по нацбезопасности, может привести Россию и Китай за стол переговоров, передает lenta.ru.



Кроме того, по словам О'Брайена, Россия в отличие от Китая заинтересована в переговорах по контролю над вооружениями. И если с Москвой удастся достигнуть прогресса, на Пекин «будет оказано давление», и он присоединится к предпринимаемым усилиям, отметил советник.

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