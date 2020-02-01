В провинции Идлиб боевики сбили Ми-17 ВВС Сирии

16:30 | 11.02.2020

В районе города Найраб в сирийской провинции Идлиб боевики сбили Ми-17 ВВС Сирии. Кадры опубликовал в своем Twitter-аккаунте военный аналитик Бабак Тагвей. По данным газеты Turkiye, винтокрылая машина упала в районе населенного пункта Саракиб. Сейчас в этой зоне продолжаются боестолкновения. Других подробностей происшествия пока нет.

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