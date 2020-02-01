У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

14:01 | 11.02.2020

В семье теннисистки Анны Курниковой и певца Энрике Иглесиаса пополнение: девушка родила третьего ребенка. Об этом прессе проговорился брат испанского артиста. Иглесиас-младший не стал называть пол ребенка, заявил, что это секрет. «У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив», — добавил Хулио. Напомним, что Анна и Энрике уже воспитывают близнецов — двухлетних Люси и Николаса.

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