Белоруссия начала забирать технологическую нефть из веток нефтепровода «Дружба»

13:35 | 11.02.2020

Белорусская сторона уведомила «Транснефть», что начала брать технологическую нефть для своих перерабатывающих заводов из веток нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил представитель «Белнефтехима». В концерне заявили, что отбирают нефть, не задействованную в транзите, и объяснили, что это происходит из-за «отсутствия поставок прежних объемов нефти».



Как напоминает «Интерфакс», Минск и Москва с начала января и до сих пор не могут договориться, по какой цене будут получать российскую нефть белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит «Роснефти» и «Газпром нефти». Из-за этого поставки были предельно ограничены.

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