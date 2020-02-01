Американская контрразведка отнесла Россию и Китай к главным угрозам США

12:43 | 11.02.2020

В новой стратегии контрразведки Соединенных Штатов на 2020−2022 годы Россия и Китая оказались на первых местах в списке угроз. Соответствующий документ опубликован Национальным центром контрразведки и безопасности США, передает regnum.ru.



В соответствии с обновленной стратегией Россия, Китай, Куба, Иран и Северная Корея причислены к главным противникам США. Кроме того, угрозу представляют и негосударственные акторы, такие как ливанская «Хезболла», запрещенные в России террористические организации ИГ («Исламское государство») и «Аль-Каида».



В документе отмечается, что перечисленные страны и организации используют всё более сложные автономные системы, биометрические устройства, продвинутые системы шифрования и наблюдения и другие.

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