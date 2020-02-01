Немецкие СМИ назвали выгоды России от санкционной политики США

12:33 | 11.02.2020

Россия увеличила экспорт сырой нефти в США, воспользовавшись американской санкционной политикой, пишет немецкая газета Die Welt.



Как передает regnum.ru, российский экспорт нефти и нефтепродуктов в США вырос в 2018-м и особенно в 2019 году. За 11 месяцев 2019 года Россия обошла Мексику по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, и теперь уступает только Канаде, таковы данные Управления энергетической информации (EIA) американского министерства энергетики. Отмечается, что эксперт был увеличен, так как США ввели санкции против Венесуэлы и Ирана.



Прежде США получали в месяц от 15 до 20 млн баррелей венесуэльской нефти и 2 млн баррелей нефтепродуктов, однако летом 2019 года эти поставки были прекращены. Нефтеперерабатывающим заводам в США пришлось обратиться за помощью к России.

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