Армия Турции обстреляла из артиллерии позиции сирийских войск в провинции Идлиб

15:45 | 10.02.2020

Турецкая армия обстреляла из артиллерии позиции сирийских войск в провинции Идлиб. Как сообщают близкие к сирийским боевикам СМИ, под удар попали окраины недавно освобожденных от боевиков городов Нейраб и Саракиб, передает MK.ru. Отмечается, что турецкие военнослужащие применили тяжелые артиллерийские орудия.



Как напоминает MK.ru, несколько дней назад правительственная армия Сирии возвратила город Саракиб под свой контроль.

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