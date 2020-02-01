Ураган «Сиара» помог лайнеру British Airways пересечь Атлантику за рекордное время

15:39 | 10.02.2020

Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут. Это стало рекордом для перелёта для дозвуковых самолётов. Среднее время рейсов из Нью-Йорка в Лондон составляет 6 часов 13 минут.



Отмечается, что лайнеру помог мощный попутный ветер, вызванный ураганом «Сиара». Как сообщает издание Independent, шторм помог самолету разогнаться до 800 миль в час (1290 км/ч). Максимальную скорость — 825 миль в час (1327 км/ч) Boeing 747 развил у побережья канадского Ньюфаундленда.

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