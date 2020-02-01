Россия и мир
15:39 | 10.02.2020
Ураган «Сиара» помог лайнеру British Airways пересечь Атлантику за рекордное время
Отмечается, что лайнеру помог мощный попутный ветер, вызванный ураганом «Сиара». Как сообщает издание Independent, шторм помог самолету разогнаться до 800 миль в час (1290 км/ч). Максимальную скорость — 825 миль в час (1327 км/ч) Boeing 747 развил у побережья канадского Ньюфаундленда.
© «Вечерние ведомости»
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