Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских счетов

15:28 | 10.02.2020

Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать новый сценарий телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей банков и ЦБ.



Преступники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банка, и сообщают о получении заявления на закрытие счета, после чего интересуются, в каком отделении и когда клиент хочет провести эту операцию.



«Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет», — пояснил источник издания.



Как сообщает газета, в опрошенных кредитных организациях и в Центробанке «о новой схеме уже знают и предупреждают: цель мошенников остаётся неизменной — выманить данные клиентов, чтобы похитить средства».

© «Вечерние ведомости»