Большинство жителей Швейцарии поддержали закон против гомофобии

14:10 | 10.02.2020

В Швейцарии во время референдума большинство жителей одобрило введение закона о защите сексуальных меньшинств, сообщает SWI. За поддержку проекта выступили более 63% избирателей. Если закон будет принят, в конфедерации введут уголовную ответственность за гомофобию. Она будет караться лишением свободы на срок до трех лет, передает «Эхо Москвы».



Как отмечает «Ведомости», сейчас в Швейцарии существует уголовное наказание за дискриминацию по цвету кожи, религии и этнической принадлежности. Теперь эта так называемая «антирасистская уголовная норма» будет дополнена запретом на дискриминацию людей по их сексуальной ориентации.

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