Россия и мир
14:04 | 10.02.2020
Минобрнауки отменило приказ, ограничивающий контакты российских ученых с иностранцами
«Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки», - сказал он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Как напоминает НТВ, о приказе, который вызвал большой резонанс и критику со стороны Российской академии наук, стало известно летом прошлого года. В документе, в частности, говорилось, что российские ученые должны заранее уведомлять начальство о контактах с иностранными коллегами, а потом писать подробный отчет о таких беседах.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:21 | 10.02.2020
Екатеринбургская Епархия отметит свое 135-летие
17:59 | 10.02.2020
Под Екатеринбургом обесточат два поселка на несколько дней
16:38 | 10.02.2020
В Ирбите пьяный экс-супруг убил жену на глазах их сына
16:20 | 10.02.2020
В Нижнем Тагиле зафиксирован выброс вредных веществ
16:06 | 10.02.2020
Оперативники ФСБ и следователи СК провели обыски у депутата в Белоярке
16:01 | 10.02.2020
В Новосинеглазово открыли реконструированный Дворец культуры
15:25 | 10.02.2020
В Свердловской области восемь часов тушили крупный пожар
15:21 | 10.02.2020
Прокуратура Перми проведет прямую линию по работе УК и ТСЖ
15:04 | 10.02.2020
Бабушки Екатеринбурга приютят детей из Сирии
14:45 | 10.02.2020
Стала известна дата прощания с экс-депутатом заксобрания Свердловской области Константином Карякиным
14:29 | 10.02.2020
Нового генконсула Китая в Екатеринбурге отправили на карантин
14:19 | 10.02.2020
Приставы закрыли две пермских гостиницы
14:12 | 10.02.2020
В столице Урала осужден врач, пытавшийся взорвать свою девушку
13:57 | 10.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на концерт и встречи клубов
13:53 | 10.02.2020
В Екатеринбурге организован комитет, выступающий против новых поправок в Конституции
13:32 | 10.02.2020
В столицу Урала едет главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»
13:28 | 10.02.2020
Дмитрий Махонин возглавил правительство Пермского края
13:26 | 10.02.2020
В Пермском крае «Лыжня России» собрала около 20 тысяч человек
13:20 | 10.02.2020
Порядка 100 тысяч пермяков перешли на оплату транспортными картами и льготными проездными
13:14 | 10.02.2020
Спортсменка из Прикамья завоевала Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина
13:08 | 10.02.2020
В Екатеринбурге выросло число автосервисов
13:06 | 10.02.2020
Пермская спортивная пара выиграла первенство России по фигурному катанию
13:03 | 10.02.2020
В Прикамье развернут штаб по предупреждению распространения коронавируса
12:28 | 10.02.2020
Неделя в Перми будет относительно теплой
12:11 | 10.02.2020
Ночью в Екатеринбурге горел склад ритуальной службы