Минобрнауки отменило приказ, ограничивающий контакты российских ученых с иностранцами

14:04 | 10.02.2020

Министерство науки и высшего образования РФ отменило вызвавший волну критики приказ, который жестко регламентировал контакты российских ученых с иностранными коллегами. Об этом заявил руководитель министерства Валерий Фальков, передает РИА «Новости».



«Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки», - сказал он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».



Как напоминает НТВ, о приказе, который вызвал большой резонанс и критику со стороны Российской академии наук, стало известно летом прошлого года. В документе, в частности, говорилось, что российские ученые должны заранее уведомлять начальство о контактах с иностранными коллегами, а потом писать подробный отчет о таких беседах.

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