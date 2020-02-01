13:14 | 10.02.2020

Путин заявил о нарастающей турбулентности международной обстановки. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы государства по случаю Дня дипломатического работника, опубликованной на сайте Кремля.



«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.



При этом президент отметил заслуги российских дипломатов на различных направлениях, в частности, в сирийском урегулировании.

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