Владимир Зеленский сообщил, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

13:07 | 10.02.2020

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира». Украинский лидер рассказал об этом после встречи в Ватикане с Папой Римским Франциском, передает bfm.ru.



«Главное, о чем мы говорили, – это мир. Он даже назвал меня «Президентом мира» – вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — сообщил украинский президент после встречи.



Зеленский рассказал, что во время беседы стороны обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. Кроме того, президент Украины попросил помощи Франциска в освобождении «пленных украинцев в Донбассе, Крыму и России», а также пригласил его в Киев, сообщает РИА «Новости».

© «Вечерние ведомости»