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12:37 | 10.02.2020

Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 130 человек

За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло на 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.

Напомним, японское круизное судно находится на карантине в порту Йокогамы. Пассажиров не пускают на сушу. На борту судна находится 2666 туристов, включая 24 граждан России, и 1045 членов экипажа. По данным посольства РФ в Японии, заболевших среди россиян нет, сообщает «Интерфакс».

Карантин изначально был запланирован до 19 февраля, однако теперь его могут продлить. Предположительно, разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.

© «Вечерние ведомости»

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