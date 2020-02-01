В МИД России заявили, что строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено

12:30 | 10.02.2020

Строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено, даже несмотря на возможные новые санкции США, заявил замглавы МИД Панкин в интервью «РИА Новости».



Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода. Отмечалось, что ограничения могу ввести в феврале или марте — против инвесторов или компаний, которые будут принимать российский газ из газопровода.



Как напоминает iz.ru, «Северный поток – 2» должны были достроить в конце 2019 года. Но в декабре Вашингтон ввел санкции против трубоукладчиков российских проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», если они не прекратят работы в течение 60 дней. В результате трубоукладчик Allseas приостановил работу в Балтийском море «до получения юридических, технических и экологических разъяснений».

© «Вечерние ведомости»