Два российских туриста погибли, ещё 22 пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Фото: Baza

Фото: The Phuket News

Два российских туриста погибли и ещё двадцать два пострадали при столкновении двух скоростных катеров около острова Пхукет в Таиланде, об этом со ссылкой на тайские СМИ сообщает телеграм-канал Baza.По данным СМИ оба погибших – дети, двенадцатилетний мальчик и шестилетняя девочка.Скоростной катер, на котором находились российские туристы, столкнулся с двигавшимся к пристани пустым спидботом. Всего на обоих судах, включая членов экипажей, находилось 39 человек.