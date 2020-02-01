Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании превратить Курилы в «острова дружбы»

16:51 | 7.02.2020

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании углубить сотрудничество с Россией и подписать мирный договор, решив тем самым вопрос с несколькими Курильскими островами, на которые претендует Токио. Об этом он заявил 7 января на Съезде за возвращение северных территорий, передает iz.ru. Абэ предложил превратить спорные земли в «острова дружбы».



«Важно, прежде всего, чтобы между японским и российским народом укреплялись отношения доверия и дружбы, чтобы четыре острова стали островами дружбы», — подчеркнул Абэ.



Напомним, по итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан. Япония продолжает их считать своими «северными территориями». Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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