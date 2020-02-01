В интернете выставили на продажу данные 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций

14:42 | 6.02.2020

На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО). В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец, передает РБК.



В открытом доступе опубликованы записи о примерно 800 человек. Они содержат Ф.И.О., номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные. Предполагается, что клиенты обращались в компании с 2017-го по конец 2019 года. Продавец не указал названий организаций, чьими базами он располагал, однако РБК выяснил, что большинство клиентов обращались за займами в МФО «Быстроденьги».

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