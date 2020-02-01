Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%

14:23 | 6.02.2020

Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться до 25%. Причиной послужат ужесточение требований к застройщикам и монополизация, рассказали «Известиям» в Совете федерации.



При этом первый зампред комитета Сергей Лисовский отметил, что рост стоимости недвижимости станет очевидным летом 2021 года. Он отметил, что к этому времени будут завершены все стройки, которые были начаты до введения эскроу-счетов. Также Лисовский считает, что произойдёт монополизация рынка.

© «Вечерние ведомости»