Самолет ВКС доставил в Тюменскую область 80 россиян, эвакуированных из Уханя

14:41 | 5.02.2020

Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область 64 человека, эвакуированных из Китая из-за угрозы коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минобороны. Как уточнили в ведомстве, заболевших среди пассажиров не выявлено. Они пройдут двухнедельный карантин в реабилитационном центре в Тюмени. Как уточнили медики, состояние всех прибывших удовлетворительное.



Ранее первый самолет ВКС доставил в Тюменскую область 80 человек, эвакуированных из Китая. Среди них также не было заразившихся коронавирусом.

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