Завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производственных мощностей

14:35 | 5.02.2020

Российский производитель плавленого сыра «Карат» заявил, что переедет в Белоруссию и перенесет туда часть производственных мощностей в случае, если летом нынешнего года в России ужесточится законодательство, сообщает РБК.



Как передает «Ведомости», гендиректор «Карата» Евгений Гребнев, выступая в Минсельхозе, предупредил, что у завода не получится установить оборудование для нанесения маркировки на всем производстве. Поэтому в случае введения обязательной маркировки «Карат» рассматривает вопрос о приостановке части производства в России и передаче его партнеру в Белоруссии. Введение маркировки Гребнев считает нецелесообразным из-за низкой доли контрафакта среди сыров и высоких затрат на внедрение новой системы.



Напомним, завод «Карат» ранее был известен как Московский завод плавленых сыров, он производит сырки «Дружба» и «Янтарь».

© «Вечерние ведомости»