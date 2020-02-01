Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование

14:29 | 5.02.2020

Прокуратура Западного административного округа Москвы официально извинилась перед специальным корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование, передает «Интерфакс».



«Прокуратура Западного административного округа г. Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.



Как напоминает MK.ru, ранее Голунов заявлял, что намерен добиться извинений через суд. Адвокаты подчеркивали, что извинения должны были прийти спустя месяц после закрытия уголовного дела, но их до сих пор нет.



В январе суд арестовал пятерых бывших сотрудников УВД ЗАО, которые задерживали Голунова. Они обвиняются в превышении полномочий и фальсификации доказательств.

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