По данным синоптиков, на Москву и Подмосковье надвигаются арктические холода

13:32 | 5.02.2020

Арктические холода надвигаются на Москву и Подмосковье, самые сильные морозы ожидаются в конце недели. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 5 февраля в эфире радио «Комсомольская правда». Он отметил, что 5 февраля в столице температура опустится до -5 °С, это будет первый рекорд зимы 2020 года.



«Циклон обеспечит беспрепятственный доступ воздуха арктического происхождения, и с каждым днем минус будут крепнуть», — пояснил Тишковец. Синоптик отметил, что похолодание произойдет на всей Европейской части России и юге страны, передает gazeta.ru.

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