В России предложили ужесточить наказание за невыплату заработной платы

13:04 | 5.02.2020

Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД ужесточить уголовное наказание за невыплату заработной платы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник. Задержка жалования может быть приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.



Издание уточняет, что наказание по данной статье назначается в случае невыплаты зарплаты в течение двух и более месяцев и если руководители предприятий пошли на это из корыстных или личных интересов.

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