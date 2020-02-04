Двое россиян оказались на круизном лайнере в Японии, где обнаружили коронавирус

12:52 | 5.02.2020

Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус. Об этом сообщили в посольстве России в Токио.



Всего, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, на лайнере находятся около 3700 пассажиров более чем из 50 стран. Все они останутся в своих каютах на 14-дневный карантин.



Как напоминает РИА «Новости», судно вышло из Йокогамы 20 января, направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться обратно. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который у себя на родине сошел на берег, заразился 2019-nCoV. К понедельнику еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

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