Нарколог назвал пиво самым опасным для здоровья алкогольным напитком

12:38 | 5.02.2020

Самым опасным для здоровья россиян алкогольным напитком оказалось пиво. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский.



Он заявил, что алкоголь - это наиболее безвредная составляющая пива. А вот все то, что придает пиву пенность, цвет и вкус, очень вредно для здоровья. Особенно кобальт. По словам врача, даже в маленькой бутылочке пива объемом 375 миллилитров содержится предельно допустимая для человека суточная доза кобальта. При этом неважно, дорогое ли это пиво или дешевое, передает rg.ru.



Металлы в пиве и пивных напитках могут вызвать смертельно опасные заболевания — кардиопатию и ожирение сердца.



Наименее опасным спиртным нарколог назвал красное сухое вино. По его словам, в нем много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов.

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