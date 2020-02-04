Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи Дональда Трампа после его выступления в конгрессе

12:28 | 5.02.2020

Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters. Отметим, что перед началом мероприятия президент отказался пожать руку Пелоси.



Выступление Трампа о положении дел в стране перед сенаторами и членами палаты представителей является традиционным ежегодным обращением.



Как отмечает iz.ru, отношения Трампа и Пелоси не раз в СМИ называли напряженными. Спикер конгресса и представитель Демократической партии выступала за процедуру импичмента Трампа, а также ограничения его полномочий в отношении Ирана. Трамп же неоднократно критиковал ее и называл «сумасшедшей».

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