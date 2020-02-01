Бывшего полковника МВД Захарченко отправили в штрафной изолятор в колонии

16:26 | 4.02.2020

Осуждённый бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко за драку помещён в штрафной изолятор в колонии в Мордовии, где он отбывает наказание. Об этом сообщил его адвокат Александр Горбатенко, передает russian.rt.com.



Как рассказал адвокат Александр Горбатенко, представляющий интересы Захарченко, конфликт пытаются использовать для ужесточения наказания против бывшего полицейского.



Захарченко получил первое наказание в местах лишения свободы, отмечает Telegram-канал Life Shot. Он пишет много жалоб на заключенных и сотрудников колонии: только за январь он подал десять заявлений.



Как напоминает lenta.ru, Захарченко задержали 9 сентября 2016 года по подозрению в коррупции. В ходе обысков у него были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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