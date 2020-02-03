Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о крушении MH17

11:22 | 4.02.2020

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малазийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина. Первое судебное слушание запланировано на 9 марта. Намерены ли они явиться в суд — не уточняется.



19 июня 2019 года Совместная следственная группа обвинила в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко, передает lenta.ru. По данным следствия, все они причастны к доставке на территорию Украины зенитного комплекса «Бук», из которого был сбит лайнер.

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