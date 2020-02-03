Глава Минобороны Турции заявил о «нейтрализации» 76 сирийских военных

11:01 | 4.02.2020

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел сирийских военных «нейтрализовали» свыше 70 сирийских солдат, передает «Интерфакс». По его словам, турецкие военные накануне дважды уведомили своих российских коллег о перемещении сил в Идлибе. Акар заявил, что действия Турции стали ответом на обстрел со стороны сирийских войск.



Ранее в понедельник президент Турции Эрдоган заявил, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек - это пять военных и три мирных жителя.

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