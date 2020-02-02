Депутат Госдумы Милонов предложил остановить поставки посылок из Китая

14:19 | 3.02.2020

Депутат Госдумы Милонов предложил приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV, сообщает РИА Новости.



Свое обращение Милонов направил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову. Он отметил, что на сегодняшний день неизвестны способ заражения коронавирусом и поведение вируса в «спящем режиме».



На данный момент число погибших от нового коронавируса возросло до 361 человека. Заражены 17 205 человек.

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