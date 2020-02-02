В Росстате назвали регионы с наибольшей убылью населения

13:40 | 3.02.2020

В Росстате обнародовали статистику по численности постоянного населения в российских регионах. Об этом сообщила «Российская газета». Наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).



В лидерах по приросту населения оказались Подмосковье (88 тысяч человек), Москва (77,2 тысячи), Тюменская область (31,8 тысячи), Краснодарский край (29,6 тысячи) и Ленинградская область (28,5 тысячи).



В целом по итогам прошлого года население России сократилось на 35 622 человека, достигнув отметки 146 млн 745,1 тыс. человек.

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