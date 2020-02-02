Владимир Зеленский счёл недостаточной предложенную Ираном компенсацию за сбитый Boeing

13:28 | 3.02.2020

Украина будет настаивать на увеличении размера компенсаций от Ирана за сбитый украинский самолёт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский накануне, сообщает телеканал «1+1». Ранее власти Ирана предложили выплатить компенсацию в размере $80 тыс. (более 5 млн рублей) каждой семье, потерявшей близкого при крушении самолета под Тегераном.



«Мне кажется, что это маловато, — заявил Зеленский. — Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать, $80 тыс. — это совсем мало». Президент Украины также добавил, что человеческая жизнь бесценна и не измеряется деньгами в принципе.



Как напоминает iz.ru, Boeing 737, выполнявший рейс PS 0752 Тегеран–Киев, разбился 8 января спустя две минуты после вылета. Изначально власти Ирана утверждали, что причиной аварии лайнера стала техническая неисправность. Но позже признали, что на самом деле катастрофа произошла в результате непредумышленной ракетной атаки.



В катастрофе погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета. По данным украинского МИДа, там находились 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 (включая экипаж) — Украины, десять граждан Швеции и четыре — Афганистана.

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