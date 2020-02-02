Премьер-министр Мишустин допустил депортацию из РФ зараженных коронавирусом иностранцев

13:01 | 3.02.2020

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Мишустин, передает РБК. По его словам, в России приняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса.



Ранее правительство России внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.



31 января вице-премьер Голикова сообщила, что первые случаи коронавируса выявлены на территории России в Тюменской области и Забайкалье, напоминает russian.rt.com.

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