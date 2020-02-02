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12:43 | 3.02.2020

Вылет самолета Air France из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов в кабине

Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Москву, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту. Об этом рассказал Пятому каналу один из пассажиров.

По его словам, самолет уже вырулил на полосу, однако затем вернулся. «Только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов», — приводит его слова РЕН ТВ.

После замены экипажа самолет поднялся в воздух, однако уже через час после начала полета вернулся в Париж из-за холода в салоне. «В салоне было очень холодно, иллюминаторы были все замерзшие, было невыносимо сидеть, тяжело дышать», — отметил пассажир.

В итоге, пассажирам предоставили другой самолет, который и доставил их в Москву.

© «Вечерние ведомости»

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