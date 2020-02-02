Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

12:34 | 3.02.2020

Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо зафиксированы в Казахстане. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».



В Казахстане литр бензина АИ-95 можно купить за 27,7 рублей. На заправках РФ литр такого топлива продается за 45,8 рублей. Третью строчку в списке заняла Белоруссия, четвертую - Украина. Самый дорогой бензин продается в Нидерландах за 117,7 рубля за литр.



При этом исходя из среднемесячного дохода населения, Россия заняла только 17-е место по доступности бензина для граждан. На среднемесячную зарплату россияне могут купить примерно 884 литров АИ-95. Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тысяч литров бензина.

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