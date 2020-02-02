Историческая драма «1917» получила главный приз Британской киноакадемии

12:26 | 3.02.2020

Исторической драме «1917» американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм.



Фильм был выдвинут в девяти номинациях и взял награды в семи из них, в том числе за лучшую операторскую работу, лучший звук, лучшие визуальные эффекты и лучшую работу художника-постановщика.



Лучшим актёром был признан Хоакин Феникс за роль Джокера в одноимённой ленте Тодда Филлипса, аналогичная женская награда досталась Рене Зеллвегер, сыгравшей главную роль в байопике про актрису Джуди Гарленд, передает russian.rt.com.

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