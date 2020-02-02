В Госдуме предложили на федеральном уровне ужесточить наказание для шумных соседей

12:14 | 3.02.2020

В России предложили на федеральном уровне ужесточить наказании для шумных соседей и ввести штрафы. Об этом «Известиям» рассказала один из авторов законопроекта. Член комитета по труду и соцполитике Госдумы Павлова.



Депутаты предложили запретить шуметь в жилых домах по всей России с 23:00 до 07:00. Согласно проекту, штраф за подобное нарушение для физических лиц составит от 5 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических — от 50 тыс. до 150 тыс. руб. Отмечается, что штраф могут выписать за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц.



При этом нарушением тишины не будут считаться крик ребенка, шум воды, звук шагов при обычной ходьбе, то есть звуки, источником которых является «обычная жизнедеятельность человека».



По данным издания, сейчас на федеральном уровне «закона о тишине» не существует, в связи с чем регионы принимают собственные нормативные акты, определяющие точные параметры.

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