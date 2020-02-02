Россия и мир
12:14 | 3.02.2020
В Госдуме предложили на федеральном уровне ужесточить наказание для шумных соседей
Депутаты предложили запретить шуметь в жилых домах по всей России с 23:00 до 07:00. Согласно проекту, штраф за подобное нарушение для физических лиц составит от 5 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических — от 50 тыс. до 150 тыс. руб. Отмечается, что штраф могут выписать за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц.
При этом нарушением тишины не будут считаться крик ребенка, шум воды, звук шагов при обычной ходьбе, то есть звуки, источником которых является «обычная жизнедеятельность человека».
По данным издания, сейчас на федеральном уровне «закона о тишине» не существует, в связи с чем регионы принимают собственные нормативные акты, определяющие точные параметры.
© «Вечерние ведомости»
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