Снимал закладку, возможно, с кокаином: чемпион России по боксу сломал нос росгвардейцу во время задержания

12:48 | 2.02.2020

В Москве задержали чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. Ему грозит статья за нападение на сотрудника Росгвардии и статья за хранение и перевозку наркотических средств, сообщает Telegram-канал Baza.



Сотрудники Росгвардии увидели, как Георгий и Овик Оганнисян приехали на такси и быстро зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной. Росгвардейцы поднялись за ними и застали, как молодые люди снимают закладку. Оганнисян сопротивления не оказал, а вот Кушитанашвили резко ударил одного из сотрудников Росгвардии.



Позже чемпион России признался, что целил не в нос, а в челюсть. Если бы Георгий попал, им удалось бы уйти. В свёртке, который нашли у Кушитанашвили, оказалось чуть меньше грамма неизвестного вещества (по предварительным данным, это был кокаин).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»