На журналистку, заявившую об избиении во время обысков у «лубянского стрелка», оказывают давление

14:07 | 30.01.2020

Фото: Baza

На журналистку издания Baza Анну Никитину, которая заявила о том, что ее избили во время обысков у «лубянского стрелка», пытаются оказать давления. Так, вчера, 29 января, во дворе ее дома с Анной пытались провести профилактическую беседу. Цель беседа проста – убедить журналистку написать заявления с отказом от претензий.



Как рассказала Анна Никита, вчера утром она выходила из подъезда, и к ней подошел молодой человек, с которым она балы знакома, но не виделась с 2009 года, тогда он работал в ФСБ РФ. Мужчина начал убеждать Анну, что ей надо отказаться от претензий. Несколько раз он спрашивал: «Знаешь ли ты, на кого написала заявление?».



Добавим, что заявление об избиении Анна подала еще 23 декабря, однако проверка до сих пор не началась.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»