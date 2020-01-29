Задерживавшим журналиста Ивана Голунова полицейским предъявили обвинения

12:52 | 30.01.2020

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по следующим статьям: «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности», «Незаконный оборот наркотиков». Следствие уже попросило их арестовать.



Пятеро обвиняемых на допросах вину не признали, сообщил источник «Интерфакса». По версии следствия, они подбросили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.

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