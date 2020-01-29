Власти США ввели санкции в отношении оператора железнодорожных перевозок в Крым

12:03 | 30.01.2020

Минфин США объявил в среду о расширении санкций против России, добавив в него восемь физлиц и одну транспортную компанию - «Гранд Сервис Экспресс», передает «Интерфакс». Эта частная компания осуществляет железнодорожные перевозки в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.



Что касается физических лиц, ограничительные меры ввели в отношении главы Совета министров Крыма Гоцанюка, руководителя избиркома Севастополя Даниленко, его заместителя Басовой и секретаря избирательной комиссии Севастополя Пырковой, сенатора от Севастополя Алтабаевой, спикера городского заксобрания Немцева и врио губернатора Севастополя Развожева, передает «Газета.ru».



Как напоминает «Эхо Москвы», недавно в отношении чиновников также ввел Евросоюз. В ЕС поводом назвали проведение выборов на полуострове в сентябре прошлого года.

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