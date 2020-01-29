Россия закроет границу с Китаем в пяти регионах Дальневосточного округа

11:48 | 30.01.2020

Власти России решили продлить закрытие границ по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного округа, сообщила журналистам в среду вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РБК. Такие меры вводятся для предотвращения проникновения нового коронавируса. Кроме того, в ночь с 30 на 31 января будет ограничено железнодорожное сообщение с Китаем. Останется лишь поезд, следующий по маршруту Москва – Пекин – Москва.



Также российская сторона примет решение о режиме авиарейсов в Китай не позднее пятницы. Голикова также отметила, что вузам предложат продлить каникулы для китайских студентов, передает ТК «Дождь».

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