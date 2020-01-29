Издание National Interest перечислило пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут

11:43 | 30.01.2020

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из этих военных машин — российские, остальные две — американские, передает РИА «Новости».



В статье написано, что во время холодной войны даже одна американская субмарина типа Ohio была способна «превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел менее чем за 30 минут». Эти АПЛ стоят на первом месте в списке, составленном изданием. Далее идут новые подлодки типа «Колумбия», строительство которых ожидается в следующем году, а поступление на вооружение — в 2031-м.



Что касается российских субмарин, то в списке оказались подводные лодки проекта 955 «Борей», которые называются «самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами». Также в статье названы подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и проекта 885М «Ясень-М».

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