Михаила Игнатьева досрочно освободили от должности главы Чувашии

19:50 | 29.01.2020

Фото: gov.cap.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном освобождении Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия. Согласно указу, опубликованному на официальном сайте пресс-службы Кремля, должность займет Олег Николаев.



«Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации. Назначить Николаева Олега Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Чувашской Республики. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.



Игнатьев занимал должность главы Чувашии с 29 августа 2010 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»