Подозреваемый в убийстве ростовского депутата Андрея Алабушева покончил с собой

12:18 | 29.01.2020

Подозреваемый в убийстве депутата законодательного собрания Ростовского области Андрея Алабушева найден погибшим, сообщается на сайте СКР. По предварительным данным, мужчина — 38-летний местный житель — покончил с собой. По данным Следственного комитета, мотивом преступления явились личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим.



Напомним, 64-летнего Алабушева и его супругу обнаружили мертвыми в Зернограде. По предварительной информации, на телах убитых имеются рубленые раны в области головы. По данным «Интерфакса», супружеская пара была застрелена из неустановленного оружия.



Алабушев был избран депутатом Законодательного собрания Ростовской области от «Единой России» в сентябре 2018 года.

© «Вечерние ведомости»